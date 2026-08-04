Посол вскрыл новые факты нарушений в МИД Украины

Помните остросюжетный сериал о том, как в посольстве Украине на Кипре пытались сделать почетным консулом ранее судимого кипрского бизнесмена Христо Эллинаса, против назначения которого возражала СБУ, но МИД Украины продолжал настаивать.
Воспротивившийся этому назначению посол Серей Нижинский в итоге лишился поста и стал послом с самой короткой каденцией (можно это в книгу Гинесса вносить как самый яркий "успех" нынешнего МИД).
Продолжение истории с послом и криминальным консулом тоже было ярким: Нижинский вышел на заседание депутатского комитета под руководством Алексея Гончаренко и заявил, что на него оказывается беспрецедентное давление, также готовилось покушение на него и его семью, предотвращенное благодаря сотрудникам иностранных дипмиссий (а не украинских спецслужб, что удивительно).
К тому же Нижинский сообщил депутатскому комитету, что вскрылись новые-старые факты о том, что Христо Эллинас причастен к организации колл-центров на территории Украины.
Но и это еще не все. Сегодня из открытых правительственных источников Кипра (https://www.insolvency.gov.cy/en/mitroa/psn/) стало известно, что Эллинас - давний фигурант кипрского реестра банкротств. И если в поиск вбить ID 558508, то получить можно интереснейшую информацию, привожу ее полностью:
"Адрес: Акрополеос, 44, курорт Ларнака-Бэй, Пиля, Ларнака
Тип процедуры:
Постановление о признании и банкротстве по решению суда
Номер дела: 12956
Номер заявления: 4/23 I.J.
Суд, вынесший постановление: Окружной суд Ларнаки
Кто инициировал дело: CR'S
Дата получения постановления: -
Дата вынесения постановления о банкротстве: 05.10.2023
Дата публикации постановления о банкротстве: 03.11.2023
Дата отмены постановления:-
Способ отмены постановления: -
Эксперт по делу: Темистоклеус Луки
Юрисдикция: Основное, вторичное, местное производство:
Срок подачи апелляции
В течение шести (6) недель с даты вынесения постановления о банкротстве
Компетентный суд для подачи апелляции о начале производства: Верховный суд
Дата Крайний срок подачи заявления: 08.12.2023
Имя администратора: ЛУКА КИПРОС
Дата назначения администратора: 08.07.2026
Адрес администратора:
ПРОСПЕКТ ДИМОКРАТИАС, 68, АГИОС ДОМЕТИОС, 2365, НИКОСИЯ"
То есть в момент, когда МИД тянул в почетные консулы данного господина, он
- был НЕплатежеспособен
- он не раскрывал свой статус банкротства в публичных заявлениях
- его неплатежеспособность должна была стать препятствием для его назначения почетным консулом.
Второй вопрос - почему власти Кипра не уведомили об этом банкротстве Украину.
Но вопрос первый: почему служба безопасности украинского посольства на Кипре и тогдашний посол Нимчинский не провели проверку и не выявили то, что находится в открытых официальных (!) источниках Кипра?
Как заявил депутатской комиссии Сергей Нижинский, Эллинас успел стать кумом предыдущего посла Нимчиского, крестил его ребенка, был близким человеком. А кто ж проверяет близких?
Но интересна и позиция руководства МИД Украины, которое, не будучи в кумовских отношениях с Эллинасом, почему-то не услышало ни возражения СБУ против назначения Эллинаса украинским почетным консулом, не приняло во внимание докладные посла Нижинского и назначило Эллинаса почетным консулом "решением сверху".
Сергей Нижинский говорит о служебных нарушениях и коррупции, и вот итог этой борьбы: Нижинский снят с поста;
несмотря на взрывоопасные результаты расследования депутатского комитета, президент посла не принимает;
экс-посол Нимчинский трудится в МИД Украины;
Христо Эллинас получил одобрение как почетный консул Украины.
И все это - во время председательства Кипра в ЕС.