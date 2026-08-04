Політика Посол вскрыл новые факты нарушений в МИД Украины

2026-08-04 16:30

Помните остросюжетный сериал о том, как в посольстве Украине на Кипре пытались сделать почетным консулом ранее судимого кипрского бизнесмена Христо Эллинаса, против назначения которого возражала СБУ, но МИД Украины продолжал настаивать.

Воспротивившийся этому назначению посол Серей Нижинский в итоге лишился поста и стал послом с самой короткой каденцией (можно это в книгу Гинесса вносить как самый яркий "успех" нынешнего МИД).

Продолжение истории с послом и криминальным консулом тоже было ярким: Нижинский вышел на заседание депутатского комитета под руководством Алексея Гончаренко и заявил, что на него оказывается беспрецедентное давление, также готовилось покушение на него и его семью, предотвращенное благодаря сотрудникам иностранных дипмиссий (а не украинских спецслужб, что удивительно).

К тому же Нижинский сообщил депутатскому комитету, что вскрылись новые-старые факты о том, что Христо Эллинас причастен к организации колл-центров на территории Украины.

Но и это еще не все. Сегодня из открытых правительственных источников Кипра (https://www.insolvency.gov.cy/en/mitroa/psn/) стало известно, что Эллинас - давний фигурант кипрского реестра банкротств. И если в поиск вбить ID 558508, то получить можно интереснейшую информацию, привожу ее полностью:

"Адрес: Акрополеос, 44, курорт Ларнака-Бэй, Пиля, Ларнака

Тип процедуры:

Постановление о признании и банкротстве по решению суда

Номер дела: 12956

Номер заявления: 4/23 I.J.

Суд, вынесший постановление: Окружной суд Ларнаки

Кто инициировал дело: CR'S

Дата получения постановления: -

Дата вынесения постановления о банкротстве: 05.10.2023

Дата публикации постановления о банкротстве: 03.11.2023

Дата отмены постановления:-

Способ отмены постановления: -

Эксперт по делу: Темистоклеус Луки

Юрисдикция: Основное, вторичное, местное производство:

Срок подачи апелляции

В течение шести (6) недель с даты вынесения постановления о банкротстве

Компетентный суд для подачи апелляции о начале производства: Верховный суд

Дата Крайний срок подачи заявления: 08.12.2023

Имя администратора: ЛУКА КИПРОС

Дата назначения администратора: 08.07.2026

Адрес администратора:

ПРОСПЕКТ ДИМОКРАТИАС, 68, АГИОС ДОМЕТИОС, 2365, НИКОСИЯ"

То есть в момент, когда МИД тянул в почетные консулы данного господина, он

- был НЕплатежеспособен

- он не раскрывал свой статус банкротства в публичных заявлениях

- его неплатежеспособность должна была стать препятствием для его назначения почетным консулом.

Второй вопрос - почему власти Кипра не уведомили об этом банкротстве Украину.

Но вопрос первый: почему служба безопасности украинского посольства на Кипре и тогдашний посол Нимчинский не провели проверку и не выявили то, что находится в открытых официальных (!) источниках Кипра?

Как заявил депутатской комиссии Сергей Нижинский, Эллинас успел стать кумом предыдущего посла Нимчиского, крестил его ребенка, был близким человеком. А кто ж проверяет близких?

Но интересна и позиция руководства МИД Украины, которое, не будучи в кумовских отношениях с Эллинасом, почему-то не услышало ни возражения СБУ против назначения Эллинаса украинским почетным консулом, не приняло во внимание докладные посла Нижинского и назначило Эллинаса почетным консулом "решением сверху".

Сергей Нижинский говорит о служебных нарушениях и коррупции, и вот итог этой борьбы: Нижинский снят с поста;

несмотря на взрывоопасные результаты расследования депутатского комитета, президент посла не принимает;

экс-посол Нимчинский трудится в МИД Украины;

Христо Эллинас получил одобрение как почетный консул Украины.

И все это - во время председательства Кипра в ЕС.