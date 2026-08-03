Політика Зеленський попросив Дональда Трампа про окрему «послугу» від Маска

2026-08-03 12:34

Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа про «послугу» від Маска — надати Україні доступ до Starlink для далекобійних ударів по російських пускових установках до зими.

Про це повідомляє The Atlantic.

Лідер США був вражений українськими ударами вглиб Росії й відчув, що Київ набирає силу у війні.

Президент України пояснив: до зими Україні треба зупинити ракетну загрозу, бо рф знову битиме по енергетиці, світлу й теплу.

Україна просила у США 300 перехоплювачів на зиму, але Трамп відмовив.

Після цього Зеленський запропонував інше рішення — Starlink для далекобійних дронів, щоб бити не по ракетах у повітрі, а по пускових установках у РФ.

Логіка проста: “Замість того щоб збивати стріли, треба бити по лучниках”.

Якщо такі удари дозволять по території росії, Україна зможе розширити “зону ураження” до 500 км.

Зеленський також згадав Starshield, але для України він дорожчий, складніший і гірше інтегрується.

Тому Starlink залишається найшвидшим, найдешевшим і найнадійнішим варіантом для українських далекобійних дронів.