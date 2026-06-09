ВІЙНА В Україні Українців попередили про нову небезпеку крилатих ракет ворога

2026-06-09 16:45

Міністерство оборони України опублікувало матеріал про крилаті ракети «Калібр» та їхні модернізовані версії

За даними відомства, навесні 2026 року російські війська вперше застосували «Калібр» із касетною бойовою частиною, аналогічною тій, що використовується в ракетах Х-101.

Такі боєприпаси становлять підвищену небезпеку, оскільки розсіюють велику кількість суббоєприпасів, здатних уражати живу силу та техніку на значній площі.

Після ракетних атак не наближайтеся до місць падіння уламків і не торкайтеся підозрілих предметів — вони можуть бути смертельно небезпечними.