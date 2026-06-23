Економіка Veolia Ukraine та BGV Group Management розпочали стратегічне партнерство - Калінін

2026-06-23 15:41

CEO Veolia Ukraine Євген Калінін повідомив про початок стратегічної співпраці між Veolia Ukraine та BGV Group Management. Відповідний меморандум став результатом восьмимісячного переговорного процесу між сторонами.https://www.facebook.com/share/p/1XVuyzTKy3/?mibextid=wwXIfr

За словами Євгена Калініна, йдеться не лише про формальну угоду, а про початок співпраці, яка може стати основою для реалізації масштабних проєктів у сферах водопостачання, енергетики та управління відходами в Україні.

«Для мене особисто це не просто формальна угода, а початок співпраці, з якої можуть вирости великі та важливі для країни проєкти у сферах водопостачання, енергетики та управління відходами», — зазначив він.

Згідно з повідомленням компанії, партнерство передбачає спільний пошук та реалізацію проєктів у сферах міської інфраструктури, енергетики, водопостачання, водовідведення, поводження з відходами та впровадження принципів циркулярної економіки.

У межах співпраці сторони планують поєднати міжнародну експертизу Veolia у сфері управління інфраструктурними активами та інвестиційні можливості BGV Group Management для реалізації проєктів з модернізації української інфраструктури.

Євген Калінін також подякував команді BGV Group Management та керівному партнеру Олексію Тимофєєву за відкритість до співпраці та спільне бачення майбутнього української інфраструктури. За його словами, саме партнерства між міжнародними операторами та українськими інвесторами здатні перетворювати перспективні ідеї на конкретні інвестиційні проєкти.

«Мені подобається саме прагматичний підхід: не говорити про відбудову як про щось абстрактне, а шукати конкретні механізми, як залучати інвестиції та запускати нові проєкти вже сьогодні», — наголосив він.

За словами керівника Veolia Ukraine, така модель співпраці може дати українським громадам можливість отримувати сучасну інфраструктуру у сферах водопостачання, енергетики та управління відходами без необхідності покладати весь фінансовий тягар виключно на місцеві бюджети.

Veolia є світовим лідером у сфері екологічної трансформації та працює більш ніж у 40 країнах світу. Компанія забезпечує послугами водопостачання близько 111 млн людей, а також є одним із найбільших міжнародних операторів у сферах енергетики та управління відходами.

Нагадаємо, Євген Калінін очолив Veolia Ukraine у 2025 році. До цього він працював у НАК «Нафтогаз України», де відповідав за напрям комплаєнсу та корпоративного управління. Раніше Калінін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації, де займався питаннями децентралізації та розвитку територіальних громад, беручи участь у впровадженні реформи місцевого самоврядування. Поєднання досвіду роботи з громадами, державного управління та міжнародного бізнесу, на думку експертів ринку, може стати важливим фактором для реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, які потребують ефективної взаємодії між муніципалітетами, інвесторами та міжнародними операторами.