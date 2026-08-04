Економіка Середня зарплата в Україні за останній місяць зросла майже до 33 тисяч гривень

2026-08-04 09:32

Середня зарплата в Україні зросла на 5,9% і сягнула 32 783 грн.

Такі дані наводить Держстат.

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