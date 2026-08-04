Середня зарплата в Україні за останній місяць зросла майже до 33 тисяч гривень
2026-08-04 09:32
Середня зарплата в Україні зросла на 5,9% і сягнула 32 783 грн.
Такі дані наводить Держстат.
Детальніше:
- У червні 2025 року середня зарплата була 26 145 грн, тобто за рік показник виріс більш ніж на 6,6 тис. грн.
- Середня зарплата за перше півріччя 2026 року становить 30 161 грн.
- Найвищі зарплати — у Києві: 48 393 грн.
- Далі йдуть Луганська область — 38 143 грн, Київська — 33 849 грн, Дніпропетровська — 32 981 грн і Львівська — 32 881 грн.
- Найнижчі зарплати — у Кіровоградській області: 23 882 грн, Чернівецькій — 24 472 грн, Чернігівській — 24 622 грн, Тернопільській — 25 568 грн, Одеській — 26 020 грн.
- Найбільше заробляють в IT та телекомі — у середньому 77 931 грн.
- Також високі зарплати в авіаційному транспорті — 67 472 грн, фінансовій та страховій сфері — 61 047 грн.
- Найменше отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та культури — 16 952 грн.
- В освіті середня зарплата — 25 394 грн, у медицині та соцдопомозі — 22 274 грн.