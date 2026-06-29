Спорт Менеджер Олександра Усика назвав реальну причину відмови українського чемпіона від усіх поясів

2026-06-29 16:47

Сергій Лапін висловився стосовно рішення Олександра Усика відмовитися від своїх чемпіонських титулів, повідомляє Sky Sports.

Менеджер непереможного бійця з України зазначив, що Усик не бажає бути залежним від обов’язкових захистів поясів або інших зовнішніх факторів.

"Уся наша увага зосереджена на наступному виклику. Коли Олександр відчує, що настав час, він сам прийме це рішення. Він заслужив право вирішувати, коли і як закрити цю главу", - наголосив Лапін.

Крім того, за його словами, відмова від титулів є усвідомленим кроком, який має вдихнути нове життя в супертяжкий дивізіон і надати можливість новим чемпіонам проявити себе.

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