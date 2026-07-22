Спорт Дерек Чісора жорстко виказав обурення через відмову екс-чемпіона Олександра Усика від титулів

2026-07-22 16:44

Боксер Дерек Чісора не приховує обурення через відмову колишнього чемпіона Олександра Усика від титулів, якими він ще недавно володів.



І відмова сама по собі ніби ні до чого, однак ситуація, що передувала цій відмові, змушує британського боксера вкотре говорити про неподобство з боку українця, коли ще до його відмови від усіх чемпіонських поясів, які йому належали, Чісора просив звільнити титул IBF напередодні свого бою проти Деонтея Вайлдера, щоб вони могли провести бій за пояс, який тоді міг стати вакантним і, відповідно, міг принести одному з них звання чемпіона за версією IBF.



"Чорт забирай, я такий злий на Усика, а я ж телефонував його менеджеру. Я дзвонив особисто йому. Дзвонив йому я, до речі, по відеозв’язку, і він показав мені свою красуню-дочку. Він тоді був удома, зі своєю сім’єю. Я сказав йому: "Чуєш, брате, я вийду битися з Деонтеєм Вайлдером. Зроби ласку, відмовся від титулу IBF, заради мене, як друг". Усик відповів: "Я дам тобі знати". Лисий чорт. Цей хлопець ще та штука.



Ми не відставали від нього, ми дзвонили йому кожен божий день, а він раз у раз знаходив відмовки. А потім, якось раптом, він задумав битися з кікбоксером і раптом зрозумів, що він уже не той, що раніше. І відразу відмовився від титулів. Це з його боку, скажу вам, прояв егоїзму у найвищому його ступені. Ти очікуєш, що у боксі кожен буде тобі другом, але, Боже мій, які ж ми різні", - дав Чісора коментар для Seconds Out.



Нагадаємо, що в квітні Чісора програв Вайлдеру роздільним рішенням суддів.