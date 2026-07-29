Спорт Наставник Ріко Верховена, прокоментував відмову екс-чемпіона Усика провести реванш

2026-07-29 14:36

Пітер Ф’юрі, наставник кікбоксера Ріко Верховена, прокоментував відмову колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика провести реванш із його підопічним.

Представник нідерландського спортсмена наголосив, що вони з розумінням ставляться до рішення українця, адже вважають, що зараз він може битися з будь-ким, кого обере.

"Наскільки я знаю з соціальних мереж, Усик у наступному бою битиметься з Деонтеєм Вайлдером. Я не думаю, що він уникає Верховена. Усик досяг у боксі всього, чого тільки можна, і він битиметься з тим, з ким захоче.

Усик - неймовірна людина. Цей хлопець досяг усього, тож максимальна йому повага. Він великий чемпіон", - зазначив тренер в інтерв’ю Seconds Out.

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