ВІЙНА В Україні Новий етап війни: ворог кинув основні ресурси на знищення української логістики

2026-08-05 16:46

Ворог переходить до нового етапу війни — системного знищення української логістики.

Про це повідомив радник Володимира Зеленського Сергій Флеш.

Мета — зірвати постачання, вдарити по економіці та створити дефіцит товарів по всій Україні.

росія здатна запускати по Україні близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Після ударів по логістичних центрах ROZETKA, «Епіцентру», «Нової пошти», складах продуктових мереж і виробничих підприємствах атаки на цивільну логістику продовжаться.

Мета таких ударів — руйнування логістики, зрив постачання товарів, ускладнення роботи бізнесу, розрив логістичних ланцюгів і створення дефіциту окремих товарів.

Для вибору цілей використовуються відкриті дані про розташування великих логістичних об'єктів, а також агентура, яка збирає інформацію про рух транспорту та роботу підприємств.

Українському бізнесу необхідно розосереджувати склади, не концентрувати великі автопарки в одному місці, використовувати менші складські приміщення та диверсифікувати логістику.

Перебудова логістичних ланцюгів стає питанням збереження роботи підприємств в умовах системних атак на економічну та логістичну інфраструктуру України.