ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 7 жовтня: застосовано графіки погодинних відключень світла

2026-10-07 12:38

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії знизилось

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання

Користування потужними електроприладами доцільно перенести на період з 10:00 до 16:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання – в частині регіонів сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) для всіх категорій споживачів. Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо.

Чи застосовуються графіки відключень за вашою адресою та якими будуть час і тривалість вимушених знеструмлень – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 7 жовтня, воно на 4,3% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причини змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – вимушене застосування заходів обмеження у частині областей.

Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 5 жовтня.

Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.