ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 18 листопада: через удари є знеструмлення у восьми областях

2026-11-18 12:38

Атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України продовжуються.

Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.

Найважча ситуація через повторні атаки ворога – у Харківській та Дніпропетровській областях.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення.

У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

•⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності.

•⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.