Атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України продовжуються.
Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Рівненській та Черкаській областях.
Найважча ситуація через повторні атаки ворога – у Харківській та Дніпропетровській областях.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.
Через пошкодження енергетичного обладнання у Харківській та Сумській областях зараз вимушено застосовуються аварійні відключення.
У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
• для промисловості — графіки обмеження потужності.
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.