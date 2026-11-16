ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Ворог продовжує атакувати українську енергетику - зафіксовано знеструмлення у шести областях

2026-11-16 14:38

Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів є знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

•⁠ ⁠для промисловості — графіки обмеження потужності

•⁠ ⁠для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.

Актуальну інформацію щодо відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.