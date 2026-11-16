Ворог продовжує атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів є знеструмлення споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Аварійно-відновлювальні роботи проводяться всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:
• для промисловості — графіки обмеження потужності
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень.
Актуальну інформацію щодо відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.