ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 8 жовтня: діють графіки погодинних відключень та екстрені вимкнення

2026-10-08 16:21

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській і Запорізькій областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантаження обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, в частині областей сьогодні упродовж всієї доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 3 черг) для всіх категорій споживачів. Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо. Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Через падіння рівня напруг у високовольтній мережі – у частині районів Києва та області наразі застосовуються аварійні відключення. Попередньо оголошені графіки погодинних відключень наразі не діятимуть. Будь ласка, уважно стежте за повідомленнями вашого оператора системи розподілу. Повернення до прогнозованих графіків знеструмлень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, воно на 5,5% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причини змін – збільшення обсягу вимушених відключень у кількох областях України.

Вчора, 7 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 6 жовтня.

Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00.

Увага! Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.