ВОЙНА В Украине "Река смерти" унесла 41-ю жизнь: в Тисе обнаружили тело мужчины

2024-08-31 11:30

Тело утопленника с украинским паспортом обнаружили венгерские пограничники.

Сотрудники пограничной полиции Венгрии в понедельник, 26 августа, во время патрулирования береговой отмели реки Тисы обнаружили в воде мужчину без признаков жизни. При осмотре тела на месте в вещах утопленника был найден украинский загранпаспорт.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

23-летний украинец стал третьей жертвой "реки смерти" за этот месяц. Еще двое утопленников обнаружили ранее на украинско-румынском участке границы. Скорее всего, все эти мужчины пытались переплыть Тису, чтобы нелегально оказаться за пределами Украины и таким образом избежать мобилизации. К сожалению, их попытки закончились фатально.

"С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины это уже сорок первый случай обнаружения утопленников, пытавшихся незаконно пересечь границу через Тису на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда", — отметили в ГПСУ.

Напомним, на Закарпатье реку Тису огородили колючей проволокой от уклонистов, поскольку не всегда нелегальные попытки пересечения границы по воде имеют счастливый конец для украинцев.