Жизнь В Закарпатье уклонистов за границу нелегально выводил 14-летний местный парнишка

2024-07-25 15:37

В Закарпатье пограничники задержали при попытке незаконного пересечения границы четырех нарушителей вместе с несовершеннолетним проводником. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Мужчины планировали переплывать реку Тиса. Сопровождал "плавателей" 14-летний житель села Вилок.

Задержанными оказались жители Киевщины, Закарпатья, Днепропетровщины и Львовской области. За путешествие с возможным смертельным финалом в стремительном течении реки каждый из ловкачей заплатил от 4000 до 6000 долларов. Подросток должен получить за свои услуги 1000 долларов.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

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