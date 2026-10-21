ВІЙНА В Україні Німеччина додатково виділить 1 млн євро на підвищення рівня безпеки українських АЕС

2026-10-21 12:36

Німеччина додатково виділить 1 млн євро на підвищення рівня безпеки українських АЕС. Про це повідомляє dpa з посиланням на німецьке Міністерство охорони довкілля.

Про нове фінансування у вівторок на конференції МАГАТЕ у Відні має оголосити парламентський держсекретар Ріта Шварцелюр-Зуттер. За даними міністерства, Німеччина вже надала 7,3 млн євро для підтримки роботи МАГАТЕ в Україні.

Очікується, що Шварцелюр-Зуттер також закличе міжнародну спільноту посилити допомогу у відновленні захисної конструкції на Чорнобильській АЕС, яка була пошкоджена на початку 2025 року.

Як повідомлялось, з початку планової ремонтної кампанії п'ять атомних енергоблоків України уже підготовлені до роботи під час опалювального сезону.