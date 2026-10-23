Світ У Данії стався масштабний витік персональних даних - хакери отримали доступ до реєстру населення

2026-10-23 10:29

У Данії стався масштабний витік персональних даних: хакери отримали несанкціонований доступ до реєстру населення, де зберігається інформація приблизно про 8,8 мільйона людей. Про це повідомляє TV2 із посиланням на Міністерство цифровізації країни.

Зловмисники могли отримати імена, адреси та особисті ідентифікаційні номери громадян. У реєстрі також містяться дані людей, які померли або виїхали з Данії.

Міністерка досліджень, освіти та цифровізації Крістіна Егелунд назвала ситуацію "дуже серйозною". За її словами, відомство вже працює з відповідними органами, щоб не допустити повторення подібного інциденту.

Викрадену інформацію можуть використати для фішингових атак. Знання імені, адреси та номера соціального страхування здатне зробити шахрайські повідомлення значно переконливішими.

Егелунд закликала данців після витоку бути особливо обережними. "Можливо, нам також слід бути скептичнішими, ніж зазвичай бувають данці, коли до нас хтось звертається", - сказала вона.

Міністерка також порадила не передавати особисту інформацію та не переходити за невідомими посиланнями.