Життя В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду

2026-10-23 12:38

В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду: Рада підтримала відповідну зміну.

Податок на доходи фізичних осіб планують зменшити з 18% до 5%.

 Ще 5% становитиме військовий збір. Таким чином, загальне податкове навантаження знизиться з 23% до 10%.

 Наприклад, за оренди квартири за 20 000 грн на місяць податок становитиме 2 000 грн замість 4 600 грн, а за оренди за 30 000 грн — 3 000 грн замість 6 900 грн.

 Зміни мають допомогти вивести ринок оренди з тіні та заохотити власників офіційно декларувати доходи.

За інформацією Верховної Ради, нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року.

subscriber subscriber

Еще по теме

У відносно безпечних містах українці витрачають на оренду житла 75% своїх заробітків

2026-08-06 16:45

Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду

2025-06-06 14:39

Еще новости в разделе "Життя"

В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду

2026-10-23 12:38

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін пояснив значення своїх численних татуювань

2026-10-21 10:29

Карантин через сказ тварин у Київській області подовжено до грудня

2026-10-19 10:32

У Франції з музея викрали 150 кілограмову унікальну бронзову роботу Сальвадора Далі

2026-10-16 14:37
Все статьи раздела "Життя"

Життя

В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду 2026-10-23 12:38
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін пояснив значення своїх численних татуювань 2026-10-21 10:29
Карантин через сказ тварин у Київській області подовжено до грудня 2026-10-19 10:32
У Франції з музея викрали 150 кілограмову унікальну бронзову роботу Сальвадора Далі 2026-10-16 14:37