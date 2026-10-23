Життя В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду

2026-10-23 12:38

В Україні можуть знизити податки для тих, хто здає житло в оренду: Рада підтримала відповідну зміну.

Податок на доходи фізичних осіб планують зменшити з 18% до 5%.

Ще 5% становитиме військовий збір. Таким чином, загальне податкове навантаження знизиться з 23% до 10%.

Наприклад, за оренди квартири за 20 000 грн на місяць податок становитиме 2 000 грн замість 4 600 грн, а за оренди за 30 000 грн — 3 000 грн замість 6 900 грн.

Зміни мають допомогти вивести ринок оренди з тіні та заохотити власників офіційно декларувати доходи.

За інформацією Верховної Ради, нові правила мають запрацювати з 1 січня 2027 року.