Мир Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду

2025-06-06 14:39

Швеція укладе угоду з Естонією про оренду 600 місць у в’язниці естонського міста Тарту для своїх засуджених. Причина такого рішення - нестача місць у шведських в’язницях. Про це повідомляє SVT.

Шведський уряд оголосив про те, що угода з Естонією щодо оренди 600 місць у в’язниці Тарту для шведських злочинців уже майже готова.

Стокгольму знадобилася "допомога" через нестачу місць у шведських пенітенціарних закладах. Переговори між країнами тривали з весни. Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон назвав угоду "історичною".

Тюремне ув'язнення відбуватимуть в Естонії особи, не молодші 18 років, як шведські громадяни, так і громадяни іноземного походження.

До цих осіб у в’язниці буде застосовуватися естонське законодавство, але з певними винятками.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності. Половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.

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