Інфляція в Україні протягом одного місяця зросла до 10,0%

Річна інфляція в Україні у вересні 2026 року зросла до 10,0% порівняно з 8,1% у серпні.
Споживчі ціни за місяць збільшилися на 2,1%, за даними Державної служби статистики України.
Основні причини зростання
За інформацією Національного банку України та оглядами ЗМІ, прискорення інфляції зумовлене:
• Інтенсифікацією російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру.
• Високими витратами на транспортування та зберігання товарів.
• Подорожчанням пального та енергоносіїв.
Що подорожчало найбільше (за вересень та рік)
Продукти харчування:
• Яйця зросли в ціні на 43,6% за місяць.
• Вища освіта подорожчала на 23,3% (освітні послуги загалом — на 17,4%).
• Цукор — на 8,3%, молоко — на 2,9%, риба та рибні продукти — на 2,1%, соняшникова олія — на 1,8%.
Одяг і взуття:
• Подорожчали на 8,5% за місяць (одяг — на 9,4%, взуття — на 7,6%).
Пальне та транспорт:
• Пальне та мастила зросли на 5,2% за місяць та на 46,2% у річному вимірі.
• Автодорожній пасажирський транспорт подорожчав на 41,7% за рік.
Комунальні послуги:
• Тарифи на водопостачання зросли на 5,6%, на каналізацію — на 5,5%.
Алкоголь і тютюн:
• Зросли на 17,2% у річному вимірі.
Що подешевшало
• Фрукти у вересні подешевшали на 5,7%.
• Овочі знизилися в ціні на 2,3% за місяць.