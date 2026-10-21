Економіка Інфляція в Україні протягом одного місяця зросла до 10,0%

2026-10-21 09:32

Річна інфляція в Україні у вересні 2026 року зросла до 10,0% порівняно з 8,1% у серпні.

Споживчі ціни за місяць збільшилися на 2,1%, за даними Державної служби статистики України.

Основні причини зростання

За інформацією Національного банку України та оглядами ЗМІ, прискорення інфляції зумовлене:

• Інтенсифікацією російських атак на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру.

• Високими витратами на транспортування та зберігання товарів.

• Подорожчанням пального та енергоносіїв.

Що подорожчало найбільше (за вересень та рік)

Продукти харчування:

• Яйця зросли в ціні на 43,6% за місяць.

• Вища освіта подорожчала на 23,3% (освітні послуги загалом — на 17,4%).

• Цукор — на 8,3%, молоко — на 2,9%, риба та рибні продукти — на 2,1%, соняшникова олія — на 1,8%.

Одяг і взуття:

• Подорожчали на 8,5% за місяць (одяг — на 9,4%, взуття — на 7,6%).

Пальне та транспорт:

• Пальне та мастила зросли на 5,2% за місяць та на 46,2% у річному вимірі.

• Автодорожній пасажирський транспорт подорожчав на 41,7% за рік.

Комунальні послуги:

• Тарифи на водопостачання зросли на 5,6%, на каналізацію — на 5,5%.

Алкоголь і тютюн:

• Зросли на 17,2% у річному вимірі.

Що подешевшало

• Фрукти у вересні подешевшали на 5,7%.

• Овочі знизилися в ціні на 2,3% за місяць.