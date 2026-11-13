ВІЙНА В Україні З 14 листопада в Україні знижуються місячні ліміти на банківські перекази

2026-11-13 16:14

З 14 листопада 2026 року в Україні знижуються місячні ліміти на банківські перекази для окремих категорій ФОП. Про це пише "Мінфін".

Таке рішення передбачено наступним етапом обмежень згідно з оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банківська спільнота підписала у травні 2026 року.

Які будуть нові ліміти

Обмеження стосуються вихідних переказів на місяць:

• ФОП 1 групи: ліміт зменшиться до 400 000 грн на місяць (зараз діє перехідний ліміт до 600 000 грн).

• ФОП 2 та 3 груп: ліміт знизиться втричі — до 1 000 000 грн на місяць (зараз — до 3 000 000 грн).

Кого стосуються обмеження

Нові правила зачеплять не всіх підприємців, а лише тих, кого банки відносять до потенційно ризикованих:

1. Новостворені ФОП — протягом перших 6 місяців з моменту реєстрації.

2. «Сплячі» ФОП — підприємці, які тривалий час не здійснювали діяльності, а потім раптово відновили активні грошові операції.

Очікується, що звичайних працюючих підприємців із прозорою бізнес-моделлю та стабільним оборотом ці обмеження не торкнуться.

Що робити, якщо ліміту замало

Меморандум дозволяє збільшити ліміт, якщо у вас є реальна економічна потреба.

Для цього необхідно:

• Звернутися до банку або платіжної системи (наприклад, NovaPay), де відкрито рахунок.

• Надати підтверджувальні документи — договори з постачальниками, рахунки-фактури, накладні, акти або документи, що обґрунтовують сезонність бізнесу чи закупівлю обладнання.

• Уникати дроблення платежів — спроби розбити велику суму на багато дрібних переказів автоматично привернуть увагу фінансового моніторингу.

Банкіри радять перевірити статус свого рахунку та підготувати документи заздалегідь, якщо у листопаді планується велика закупівля товарів чи послуг.