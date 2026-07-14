Економіка Схеми дроблення бізнесу на ФОПи визнають прямим ухиленням від оподаткування

2026-07-14 10:29

В Україні готують законодавчі зміни для боротьби з ухиленням від оподаткування, зокрема через схеми дроблення бізнесу на ФОПи.

«Ми опрацювали з Мінфіном директиву щодо ухилення від оподаткування, і в липні Кабмін має внести законопроєкт», – заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев на Форумі «Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи», який пройшов за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Віцепрезидент Асоціації платників податків Грігол Катамадзе зазначив, що «дроблення» бізнесу на ФОПи не прописано навіть у Податковому кодексі.

«Чомусь Податковий кодекс не бачить проблеми в дробленні бізнесу», – сказав він, запропонувавши внести відповідні зміни.

Однак заступниця міністра фінансів Світлана Воробей заперечила це та зазначила, що Податкова йде іншим шляхом виявлення складу злочину при дробленні, яке інколи може виявитися сумлінним