Світ В ЄС, Австралії, Велобританії та Японії відключили державні сайти через виявлення критичних вразливостей

2026-11-11 12:36

У кількох країнах Європи, а також в Австралії, Великій Британії та Японії тимчасово відключили державні сайти після виявлення двох критичних вразливостей у PHP. Вони можуть дати хакерам змогу атакувати вебресурси. Про це інформує Reuters.

У Нідерландах тимчасово припинили роботу сайтів Національного центру кібербезпеки, порту Роттердам, державного порталу Overheid.nl, Королівського футбольного союзу, п’яти найбільших політичних партій і низки лікарень.

Схожих заходів вжили й інші країни. У Фінляндії державний постачальник ІТ-послуг Valtori відключив публічні онлайн-сервіси державних органів. У Франції Міністерство внутрішніх справ вивело з мережі адміністративні сайти місцевої влади. Свої ресурси також відключили Міністерство закордонних справ Бельгії та данська муніципальна ІТ-компанія Kombit.

Раніше розробники PHP повідомили, що готують оновлення для усунення обох вразливостей. Представники органу ЄС у сфері кібербезпеки закликали організації, які не можуть установити оновлення, тимчасово відключити вразливі сайти.

PHP використовують у значній частині вебзастосунків, зокрема на платформах WordPress, Drupal, Joomla та Magento. Через це вразливості можуть зачепити широкий спектр інтернет-ресурсів.

Розробники PHP оцінили обидві вразливості в 9,2 бала з 10 за шкалою CVSS v4.0. Вони закликали користувачів установити оновлення, щойно воно стане доступним.

У попередженні Комп'ютерна група реагування на надзвичайні ситуації (CERT-EU) пояснила, що оцінка 9,2 бала вказує на ризик віддаленого виконання коду без автентифікації. Інакше кажучи, зловмисники можуть запускати шкідливий код на вразливих системах, не входячи до них.

Плагін безпеки Wordfence, призначений для захисту сайтів на WordPress, повідомив, що всі сайти на WordPress працюють на сервері з встановленим PHP. Компанія попередила, що автоматичні оновлення не усунуть цю вразливість.