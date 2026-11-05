ВІЙНА В Україні За участь у відновлювальних роботах українцям будуть доплачувати по 30 тисяч на місяць - є рішення Уряду

2026-11-05 11:29

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак. Це пряме доручення Президента.

Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону.

Масштаб та інтенсивність атак безпрецедентні за весь час повномасштабної війни. Щодня ворог запускає по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼє ракетами, у тому числі балістичними.

Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки.

Саме завдяки цим людям енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця працюють і зберігають стійкість.

Це найменше, що держава може зробити для цих фахівців зараз.

Дякуємо всім, хто в ці хвилини працює по всій країні. Ви відновлюєте мережі, повертаєте світло, воду, тепло і робите все, щоб зірвати плани ворога.

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