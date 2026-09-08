ВІЙНА В Україні Кабмін виділить 2,3 млрд грн на відновлення пошкодженого житла у Вишневому

2026-09-08 10:29

Гроші виділять з резервного фонду держбюджету на компенсації мешканцям Вишневого, чиє житло було пошкоджене 6 липня.

Внаслідок російського удару сталася масштабна пожежа та тривала детонація боєприпасів на складах підприємства «Укроборонпрому».

Про це повідомила нардепка Василевська-Смаглюк.

Станом на 7 серпня за 154 заявами вже ухвалені позитивні рішення, ще 920 перебували на різних етапах розгляду. Кількість заяв продовжує зростати.

Гроші виплачуватимуть через програму «єВідновлення».

Фінансування розраховане на 23 257 домогосподарств.

Із загальної суми 1,45 млрд грн передбачено на компенсації категорії А.

Це ремонт квартир вартістю до 200 тис. грн та приватних будинків до 500 тис. грн.

Такі виплати розраховані на 20 759 домогосподарств.

Ще 851 млн грн передбачено на компенсації категорії Б для 2 498 домогосподарств.

Йдеться про ремонт квартир вартістю від 200 до 350 тис. грн та приватних будинків від 200 до 500 тис. грн.