ВІЙНА В Україні Мешканці Вишневого та Мили скаржаться на низькі компенсації та затримки виплат за знищене житло

2026-10-19 12:29

Сотні родин із Вишневого й Мили на Бучанщині досі чекають компенсацій за зруйноване житло, — пише Bihus.Info.

Влітку по складах боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому та Милі вдарили, і там детонували боєприпаси.

Багато родин досі не мають остаточних рішень щодо виплат.

Дехто ремонтує житло власним коштом, не дочекавшись роботи комісій, а хтось винаймає інше помешкання.

На ремонт приватного будинку передбачено до 500 тис. грн, але цього часто не вистачає навіть на матеріали.

У Вишневому компенсація виходить близько 33 тис. грн за м², тоді як за оцінкою місцевих, там житло коштує близько 50 тис. грн за м².

Після звернень ініціативної групи місто запровадило разові виплати й допомогу на оренду, проте основні компенсації досі рухаються повільно.