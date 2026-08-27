Економіка Маркетплейс MAUDAU почав звільняти співробітників через втрати логістичної інфраструктури Fozzy Group

2026-08-27 08:19

Маркетплейс MAUDAU проводить скорочення частини співробітників через наслідки ворожих обстрілів логістичної інфраструктури Fozzy Group, повідомляє dou.ua.

Спеціалісти компанії навіть с багаторічним досвідом вже зізналися в соцмережах, що вимушені шукати роботу.

Зокрема про це написав Senior QA Engineer, який має сім років досвіду роботи.

«Друзі, через скорочення штату в компанії MAUDAU я виходжу на ринок праці та активно шукаю нове місце роботи», — написав спеціаліст.

Схожий допис опублікував ще один Senior QA Engineer з п’ятирічним досвідом. Software Engineer теж зазначив, що раніше працював у MAUDAU, а нині відкритий до вакансій.

Про пошук роботи написав і Senior Android Developer, який має 11 років досвіду, керував командами та випускав застосунки.

Загалом відомо про звільнення QA-інженерів, розробників та маркетологів.

Причини скорочень

Руйнування логістики: У ніч на 5 серпня 2026 року масовані російські обстріли пошкодили склади та логістичні потужності Fozzy Group у Броварському районі, які використовував маркетплейс.

Збитки бізнесу

Через пошкодження виникли серйозні перебої з обробкою та доставкою замовлень, що змусило компанію оптимізувати штат. Нічого особистого, просто бізнес.

Кадрова "оптимізація"

Точну кількість звільнених співробітників у MAUDAU не розголошують, проте підтверджують факт звільнень та запевняють, що процес проходить  коректно.

Інтернет-магазин та маркетплейс MAUDAU належить українській торгово-промисловій групі Fozzy Group. 

У компанії MAUDAU до скорочень працювало понад 800 спеціалістів.

Нагадаємо, раніше, внаслідок цієї ж масованої атаки, скорочення відбулися в команді маркетплейсу Rozetka. Команду вирішили "оптимізувати" після удару по найбільшому складському комплексі компанії у Броварах.

 

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