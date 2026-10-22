Ситуація в енергетиці: діють графіки погодинних відключень, громадян закликали з 16:00 до 22:00 дуже ощадливо користуватися світлом

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ
Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях.
Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.
Для уникнення перевантажень пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.
СПОЖИВАННЯ
Споживання електроенергії не змінилося. Сьогодні, 22 жовтня, воно тримається на тому ж рівні, що й в цей же час попереднього дня – у середу.
Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 20 жовтня.
Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо!
Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.