ВІЙНА В Україні Ситуація в енергетиці: діють графіки погодинних відключень, громадян закликали з 16:00 до 22:00 дуже ощадливо користуватися світлом

2026-10-22 16:12

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам

У частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження енергоспоживання

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській і Херсонській областях.

Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Для уникнення перевантажень пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання – у частині областей сьогодні до кінця доби діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії не змінилося. Сьогодні, 22 жовтня, воно тримається на тому ж рівні, що й в цей же час попереднього дня – у середу.

Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 20 жовтня.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо!

Графік відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.