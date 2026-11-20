Нова структура має посилити координацію між країнами Євросоюзу та третіми державами, а також забезпечити узгоджене виконання запроваджених обмежувальних заходів.
Про це повідомила європейська комісарка з питань стартапів, досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва.
За її словами, разом зі створенням офісу Єврокомісія призначила спеціального посланця з питань імплементації санкцій ЄС. Ним стане Ларс Даніельссон (Lars Danielsson), який приступить до виконання обов’язків 6 лютого.
"Ми вирішили створити офіс ЄС з питань санкцій і призначити Ларса Даніельссона спеціальним посланцем з питань імплементації санкцій ЄС", – заявила Захарієва.
Вона пояснила, що новий посланець працюватиме за підтримки створеного офісу. Його головне завдання – налагодити взаємодію з державами-членами та третіми країнами, щоб санкції Євросоюзу застосовувалися послідовно.
За словами єврокомісарки, нова служба має «посилити координацію санкцій ЄС» та забезпечити їх узгоджене впровадження і дотримання.