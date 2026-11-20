Політика Європейська комісія оголосила про створення окремого Офісу з питань санкцій

2026-11-20 11:29

Нова структура має посилити координацію між країнами Євросоюзу та третіми державами, а також забезпечити узгоджене виконання запроваджених обмежувальних заходів.

Про це повідомила європейська комісарка з питань стартапів, досліджень та інновацій Єкатерина Захарієва.

За її словами, разом зі створенням офісу Єврокомісія призначила спеціального посланця з питань імплементації санкцій ЄС. Ним стане Ларс Даніельссон (Lars Danielsson), який приступить до виконання обов’язків 6 лютого.

"Ми вирішили створити офіс ЄС з питань санкцій і призначити Ларса Даніельссона спеціальним посланцем з питань імплементації санкцій ЄС", – заявила Захарієва.

Вона пояснила, що новий посланець працюватиме за підтримки створеного офісу. Його головне завдання – налагодити взаємодію з державами-членами та третіми країнами, щоб санкції Євросоюзу застосовувалися послідовно.

За словами єврокомісарки, нова служба має «посилити координацію санкцій ЄС» та забезпечити їх узгоджене впровадження і дотримання.