Політика Євросоюз виступив категорично проти відновлення роботи газопроводів Північного потоку

2026-11-17 11:34

У Європейському Союзі вважають проєкт Північний потік енергетичною зброєю рашистів та категорично виступають проти відновлення роботи газопроводів, попри переговори між США та росією. Про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньйо на брифінгу.

"Ми надто добре знаємо про приховані витрати залежності від Росії у закупівлі викопного палива. Вони зробили його своєю зброєю, нам довелося за це розплачуватися, і ми цього не забудемо", - зазначила Піньйо.

Речниця послалася на відповідну позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і окремо акцентувала, що Брюссель принципово проти перезапуску Північного потоку навіть після встановлення миру в Україні. Вона також запевнила, що домовленість між країнами ЄС про цілковиту відмову від російського газу до 2027 року залишається чинною.

Раніше відновлення роботи Північного потоку в межах переговорів між Москвою та Вашингтоном обговорювали спеціальні представники двох країн Кирило Дмитрієв і Джаред Кушнер. Перезапуск газопроводів розглядали як частину гіпотетичної мирної угоди щодо завершення війни.

Водночас навіть посадовці Білого дому, які брали участь у переговорах, визнавали, що реальне відновлення роботи газопроводу малоймовірне навіть у середньостроковій перспективі.

Перший Північний потік проклали дном Балтійського моря у 2010-2012 роках, з'єднавши російський порт Виборг із німецьким Грайфсвальдом. Роботи над другою ниткою проєкту, відгалуженням від початкової магістралі до порту Усть-Луга, фахівці завершили наприкінці 2021 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну газопровід продовжував працювати, однак російський Газпром скорочував обсяги постачання газу до Європи, пояснюючи це технічними проблемами через західні санкції.

Роботу обох ниток газопроводу зупинили 26 вересня 2022 року після вибухів на ділянці поблизу шведського острова Борнгольм.