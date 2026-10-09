Політика Євросоюз ухвалив рішення вчергове продовжити санкції через дестабілізаційні дії рашистів

2026-10-09 08:22

Євросоюз ухвалив рішення продовжити персональні обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном, ще на один рік – до 9 жовтня 2027 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС .

Таке рішення ухвалили у відповідь на триваючу та зростаючу гібридну діяльність РФ, зокрема через маніпуляції інформацією та втручання, спрямовані проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів.

Загалом під дію цього санкційного режиму наразі підпадають 80 фізичних та 20 юридичних осіб. Фігуранти списку підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові чи економічні ресурси. Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд та транзит територією країн Євросоюзу.

Як відомо, правова рамка для обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії була заснована 8 жовтня 2024 року. Вона дозволяє накладати санкції на осіб, причетних до дій і політики уряду РФ, що підривають фундаментальні цінності ЄС, його безпеку, стабільність, незалежність і територіальну цілісність, а також за дестабілізаційні операції проти третіх країн і міжнародних організацій.

У Євросоюзі наголошують, що й надалі використовуватимуть увесь спектр доступних інструментів для запобігання, стримування та реагування на ворожі гібридні прояви з боку РФ та її сателітів.