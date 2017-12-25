Политика Озвучен новый прогноз по курсу гривны после Нового года

2017-12-25 19:00 1114

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает стабилизации курса гривны в январе 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По оценкам главы правительства, это произойдет в связи с исчерпанием сезонных факторов, оказывающих воздействие на стоимость национальной валюты.

"Колебания курса - абсолютно сезонный характер ... В декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это совершенно очевидно", - сказал Гройсман.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", эксперты украинского финансового рынка ожидают, что курс гривны к концу текущего года не превысит отметку в 28,5 грн/$.