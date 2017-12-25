Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает стабилизации курса гривны в январе 2018 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По оценкам главы правительства, это произойдет в связи с исчерпанием сезонных факторов, оказывающих воздействие на стоимость национальной валюты.
"Колебания курса - абсолютно сезонный характер ... В декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это совершенно очевидно", - сказал Гройсман.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", эксперты украинского финансового рынка ожидают, что курс гривны к концу текущего года не превысит отметку в 28,5 грн/$.