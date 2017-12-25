Австралийская авиакомпания Qantas не пропустила в зал ожидания певицу Джоанну Кейтрал из-за того, что она была обута в угги.
Обувь назвали "неуместной и слишком свободного стиля", о чем артистка отметила на своей Twitter-странице.
Сообщается, что певицу из группы Human League остановили работники авиакомпании Qantas на входе в ВИП-зал. В итоге, она была вынуждена купить дорогую обувь, чтобы попасть на посадку.
В ответ на претензии артистки, ей предоставили правила дресс-кода, опубликованные на сайте компании.
Также в правилах отмечено, что дресс-код действует во всех залах ожидания аэропорта.