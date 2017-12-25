Курьезы фото Певицу Джоанну Кейтрал не пустили в зал ожидания аэропорта из-за модной обуви

2018-01-01 13:14 502

Австралийская авиакомпания Qantas не пропустила в зал ожидания певицу Джоанну Кейтрал из-за того, что она была обута в угги.

Обувь назвали "неуместной и слишком свободного стиля", о чем артистка отметила на своей Twitter-странице.

Сообщается, что певицу из группы Human League остановили работники авиакомпании Qantas на входе в ВИП-зал. В итоге, она была вынуждена купить дорогую обувь, чтобы попасть на посадку.

В ответ на претензии артистки, ей предоставили правила дресс-кода, опубликованные на сайте компании.

Также в правилах отмечено, что дресс-код действует во всех залах ожидания аэропорта.