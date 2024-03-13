Политика Армения установила четкую дату, до которой пограничники рф обязаны покинуть аэропорт Еревана

2024-03-13 11:21

Пограничники рф должны покинуть ереванский аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы проинформировали их, что приняли такое решение. В письме указан срок - 1 августа 2024 года", - заявил он.

По словам Пашиняна, письмо направил и. о. начальника Пограничной службы Армении на имя командующего Пограничными войсками рф в Армении.

"Это рабочий, а не политический или геополитический процесс. В письме содержится благодарность российской стороне, и в первую очередь это благодарственное письмо. И мы проинформировали, что с 1 августа службу в аэропорту будем нести самостоятельно", - добавил Пашинян.

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Политика

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