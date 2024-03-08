Политика Армения затребовала скорейшего выведения из аэропорта Еревана руССких пограничников

2024-03-08 16:31

Армения сообщила  о намерении скорейшего выведения из аэропорта Звартноц в Ереване российских пограничников. Об этом сказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, сообщает News.am.

По его словам, у Армении есть собственная позиция по этому вопросу и она состоит в том, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести свою службу в аэропорту Звартноц.

"Армения имеет четкую позицию по этому вопросу и проинформировала об этом рф в официальном письме", – сказал Григорян.

Также на вопрос, почему этот вопрос возник именно сейчас, он ответил, что во времена независимости Армения приобретает возможности в разных направлениях.

"В настоящее время Армения имеет возможность осуществлять полный контроль в аэропорту", - резюмировал Григорян.

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