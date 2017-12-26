Украина фото + видео В центре Одессы осквернили музей Холокоста, архив и здание синагоги

2017-12-26 10:41 532

В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий, связанных с еврейской тематикой.

Как сообщает местное издание "Таймер", от действий вандалов пострадало здание областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине "Хабад Шомрей Шабос".

Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на ул. Большой Арнаутской.

В одесской полиции происшедшее пока официально не комментируют.

Напомним, ранее в Одессе на днях облили красной краской памятный знак бойцам АТО, расположенный неподалеку здания облгосадминистрации.