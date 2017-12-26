Мир В Турции проходят массовые аресты подозреваемых в связях с "Исламским государством"

2017-12-26 12:14 315

Правоохранители Турции за минувшую неделю задержали, по меньшей мере, 112 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Как сообщает Анатолийское агентство новостей, антитеррористические подразделения провели три операции в девяти районах Стамбула, где были взяты под стражу 69 человек. Среди задержанных в Стамбуле – семейная пара из Франции.

Задержания также прошли в провинциях Измир, Бурса, Кахраманмараш и Эскишехир.

Напомним, ранее в Анкаре полиция задержала 111 подозреваемых в сотрудничестве с ИГ. В спецоперации принимали участие 1500 силовиков.

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