ВОЙНА В Украине Отсутствие в небе А-50 помогает работать по роCCийским самолетам - Игнат

2024-02-29 22:15

 

Отсутствие самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 помогает Украине уничтожать больше российских истребителей.

Отсутствие в небе сбитого Силами обороны Украины вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в определенной степени помогает ВСУ ликвидировать российские истребители. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Враг получает меньше информации о наших радиолокационных станциях, о средствах ПВО, которые имеют излучение. Они это все фиксируют с помощью воздушного радара, которым является А-50. В частности, отслеживают воздушные цели на территории нашего государства, - заявил Игнат.

По его словам, украинские пилоты, которые почти ежедневно наносят удары по оккупантам различными средствами поражения могут отслеживать их в режиме реального времени и предоставлять эту информацию командным пунктам.

Исчезновение этих самолетов, хотя бы временно, является для нас хорошим знаком. Возможно, это в некоторой степени помогает отрабатывать по российским самолетам нашими средствами на дальних подступах, - заметил Игнат.

Дополнение

Сегодня, 29 февраля Силы обороны уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Напомним

23 февраля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.

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