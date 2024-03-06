Экономика Экономическая блокада усиливается: крупнейший нефтетрейдер Турции отказался принимать грузы из рф

2024-03-06 13:34

Экономическая блокада государства-террориста усиливается. На этот раз санкции ударили по ключевому для "страны-бешеной бензоколонки"  нефтяному доходу.

Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая терминалом Dortyol, уведомила клиентов, что не будет принимать грузы из рф.

Таким образом, турецкий терминал Dortyol, который в 2023 году принял рекордные объемы российской нефти, полностью закрыл операции с ней.

"GTS решила прервать все возможные операции, связанные с российской нефтью, и в конце февраля 2024 года уведомила своих клиентов, что даже при отсутствии нарушения каких-либо законов, правил или санкций компания не будет принимать продукцию российского происхождения или продукцию, отгруженную из российских портов, в качестве дополнительной меры к действующим санкционным правилам", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что решение принято после усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Угроза введения Вашингтоном санкций против компаний, ведущих бизнес с московией, уже ударила по турецко-российской торговле, нарушив или затормозив платежи как за нефть, так и за турецкий экспорт.

 

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