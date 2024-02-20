Мир фото + видео Турция представила гибридную лазерную систему для борьбы с беспилотниками

2024-02-20 13:35

В Турции представили национальную лазерную систему для борьбы с воздушными целями, в том числе беспилотниками. Об этом заявил представитель компании Roketsan Сейит Тунч на 8-м саммите проектного рынка и сотрудничества, передает TRTHaber.

По его словам, необходимо проектировать и производить продукты с правильно разработанной архитектурой ПО, а не просто создавать их.

Тунч рассказал, что ALKA является гибридной системой противовоздушной обороны, использующей электромагнитные и лазерные технологии против асимметричных угроз. Система использует искусственный интеллект.

Представитель компании добавил, что мини-ракетный комплекс с лазерной наводкой METE является еще одним инновационным продуктом Roketsan.

Он отметил, что это самая маленькая в мире ракета длиной 50 сантиметров и диаметром 40 миллиметров, которая может точно поразить цель.