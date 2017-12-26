Украина Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10%

2017-12-26 20:00 907

 

Цена на электроэнергию может подскочить на 10% — НКРЭКУ хочет повысить стоимость угля по «Роттердам+», что в свою очередь принесет Ринату Ахметову дополнительные миллионы

28 декабря комиссия по тарифам будет рассматривать вопрос поднятия на 26% индикативной цену угля для тарифов тепловых электростанций энергогенерирующих компаний — до 83,08 доллара за тонну.

В обосновании к проекту решения НКРЭКУ указывается, что индикативная цена угля была рассчитана за период до ноября 2017 года, и ее рассчитанный размер составляет 83,08 доллара за тонну. Отметим, это больше на 26% (16,4 доллара) от той цены угля, которая учитывалась при просмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.

Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам — Роттердам — Антверпен в украинский порт может быть увеличена на 31% или на 2,9 доллара за тонну.

Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на 2018 год станции тепловой генерации произведут 49,8 млрд кВт-ч или 31,2% от всей электроэнергии. Таким образом пересмотр цены угля и цены фрахта может привести к удорожанию общей стоимости электроэнергии на 10%.

Напомним, около 80% тепловой электрогенерации контролирует группа ДТЭК Рината Ахметова — за 11 месяцев 2017 года группа добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как сообщалось ранее, несмотря на победное решение Стокгольмского арбитража в споре «Газпрома» и «Нафтогаза», тарифы на газ для украинцев повысят.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области - все цены АЗС

2017-12-26 09:11 288405

документ Американке прислали счет за электричество на 284 миллиардов долларов

2017-12-25 11:12 1599

Цена на газ: Гройсман рассказал, чего ждать украинцам

2017-12-24 10:30 3263

Почему в Украине подешевело мясо и подорожал хлеб

2017-12-18 18:00 5219

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки

2017-12-26 20:30 787

Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10%

2017-12-26 20:00 907

Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей

2017-12-26 18:30 982

В Раде объяснили, в каких вооружениях нуждается Украина

2017-12-26 17:00 851
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки 2017-12-26 20:30 787
Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10% 2017-12-26 20:00 907
Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей 2017-12-26 18:30 982
В Раде объяснили, в каких вооружениях нуждается Украина 2017-12-26 17:00 851

Лента

22:00 Украинский футболист выразил желание покинуть гранд чемпионата России
21:30 Сыну Авакова больше не придется носить электронный браслет
21:00 Порошенко сообщил детали подготовки к обмену пленными
20:30 Синоптики рассказали, с какой погодой украинцы встретят Год Желтой Собаки
20:00 Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10%
19:30 Названо точное время обмена пленными на Донбассе
19:00 В сети сообщили о странном взрыве в небе над Крымом: опубликованы фото
18:30 Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей
18:00 Завтра на границе с Россией начнет работу биометрический контроль в двух пунктах пропуска
17:30 Празднование Нового года обойдется украинцам в 1659 грн – опрос