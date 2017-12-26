Украина Цену на электричество хотят взвинтить еще на 10%

2017-12-26 20:00 907

Цена на электроэнергию может подскочить на 10% — НКРЭКУ хочет повысить стоимость угля по «Роттердам+», что в свою очередь принесет Ринату Ахметову дополнительные миллионы

28 декабря комиссия по тарифам будет рассматривать вопрос поднятия на 26% индикативной цену угля для тарифов тепловых электростанций энергогенерирующих компаний — до 83,08 доллара за тонну.

В обосновании к проекту решения НКРЭКУ указывается, что индикативная цена угля была рассчитана за период до ноября 2017 года, и ее рассчитанный размер составляет 83,08 доллара за тонну. Отметим, это больше на 26% (16,4 доллара) от той цены угля, которая учитывалась при просмотре прогнозируемой цены электроэнергии на 2017 год.

Кроме того, средняя ставка фрахта из портов Амстердам — Роттердам — Антверпен в украинский порт может быть увеличена на 31% или на 2,9 доллара за тонну.

Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на 2018 год станции тепловой генерации произведут 49,8 млрд кВт-ч или 31,2% от всей электроэнергии. Таким образом пересмотр цены угля и цены фрахта может привести к удорожанию общей стоимости электроэнергии на 10%.

Напомним, около 80% тепловой электрогенерации контролирует группа ДТЭК Рината Ахметова — за 11 месяцев 2017 года группа добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Как сообщалось ранее, несмотря на победное решение Стокгольмского арбитража в споре «Газпрома» и «Нафтогаза», тарифы на газ для украинцев повысят.