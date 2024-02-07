ВОЙНА В Украине Хакеры рассекретили данные о покупке рашистами иранских дронов-камикадзе

2024-02-07 09:35

Хакеры из группировки Prana Network заявили, что взломали почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для рф. Об этом сообщает Милитарный.



Отмечается, что компания IRGC Sahara Thunder является фиктивной фирмой под руководством стражей исламской революции, способствующей продаже оружия на россии.



Хакеры опубликовали информацию о переговорах между иранской и российской сторонами по размещению производства в российской свободной экономической зоне Алабуга.



Как сообщается, иранской стороной была озвучена стартовая стоимость "шахеда" в 23 млн рублей за единицу (375 тыс долл.). Однако в ходе переговоров была достигнута договоренность на уровне 12 млн рублей за единицу, при заказе 6000 единиц (193 тыс долл.) или 18 млн рублей (290 тыс долл.) при заказе 2000 единиц.



Другие документы свидетельствуют, что, по крайней мере, частично РФ проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.



Так, организация Алабуга Машинеры в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder предположительно в качестве оплаты услуг и товаров 2 млн граммов золота в слитках.