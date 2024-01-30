Экономика ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ДО 6 ГРН

2024-01-30 11:33

Походе в ближайшем будущем украинцев ждет повышение тарифа на электриство. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Сергей Нагорняк.

Новая цена может составить чуть меньше 6 гривен, тогда как сейчас составляет 2,64 грн

Сергей Нагорняк напомнил, что в прошлом году Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, необходимым для дальнейшего получения помощи от США. Среди перечня реформ были изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию для населения и для коммунальных предприятий.

"По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года".