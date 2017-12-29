Мир скандал В Apple пояснили, зачем намеренно занижают скорость работы старых айфонов

2017-12-29 20:27 726

Apple опубликовала открытое письмо, в которос  публично извинилась перед своими потребителями за замедление работы старых моделей iPhone.

"Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения", – сказано в обращении.

В компании такие меры объяснили необходимостью продлить работу батарей смартфонов. Для того, чтобы помочь пользователям узнать больше о перезаряжаемых аккумуляторах и факторах, которые влияют на их работу, на сайте Apple запустили специальную страницу с объяснениями.

Также компания заявила о снижении стоимости замены аккумулятора без гарантии – c 79 до 29 долл. – для пользователей iPhone 6 и более новых моделей. Поменять батарею со скидкой можно будет начиная с конца января и до декабря 2018 года, в компании обещают, что сделать это можно будет во всем мире.

В начале 2018 года Apple обещает выпустить обновление для операционной системы iOS, которое должно дать пользователям больше информации о производительности батареи iPhone.

До этого компания сообщала, что замедлила работу iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SEво избежание неожиданных отключений устройства. Телефоны возвращаются к нормальному режиму работы после замены батареи.

Напомним, в конце декабря Apple призналась TechCrunch, что намеренно занижает скорость работы старых айфонов (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone SE) ради продления срока их работы. Для того, чтобы минимизировать риски, разработчики в каждом обновлении снижают скорость работы старых айфонов, чтобы их аккумуляторы выдерживали нарастающую нагрузку от новых приложений.

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