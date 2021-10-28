Политика Apple исправила в приложении досадную ошибку с картой Крыма

2021-10-28 13:14

Американская компания Apple исправила в приложении Apple Music для артистов свои карты с Крымом. Ранее полуостров обозначили как часть РФ.

"Отличная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили в Посольство, что карты в приложении Apple Music for Artists, которые ранее содержали ложное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым - это Украина", - сообщает в Facebook посольство Украины в США

Ранее сообщество Culture Ukraine поделилось в Instagram отображением карты Украины и России в приложении Apple Music for Artists. Оказалось, что зарубежным артистам, которые просматривают активность прослушиваний треков по странам, Крым показывали в составе России.