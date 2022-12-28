ВОЙНА В Украине Ученикам разрушенных украинских школ выдадут для занятий пять тысяч Apple iPad

2022-12-28 10:29

Министерство цифровой трансформации запускает проект, в рамках которого учащиеся 12 учебных заведений, разрушенных в результате российской агрессии, получат пять тысяч Apple iPad. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Образовательные инициативы - один из приоритетов Минцифры. Поэтому совместно с партнерами поддерживаем учащихся, школы которых были разрушены из-за российской агрессии. 12 таких учебных заведений получат пять тысяч планшетов, чтобы дети могли продолжить обучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая техника позволит учащимся получать современное и качественное образование из любого уголка Украины. А учителя, прошедшие обучение от сертифицированных тренеров Apple, помогут интегрировать новое оборудование в учебный процесс.

В Минцифры добавили, что процесс передачи техники уже стартовал. В частности, 451 школьник в Бучанском районе Киевской области уже получил планшеты с комплектом обучающих программ.

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