Детали Пусть Рождество увидит каждый

2017-12-29 22:54 1139

Рождество - это период, когда каждый из нас особенно верит в чудо! Все мы на какое-то время превращаемся в детей и радостно ожидаем позитивных перемен в нашей жизни. А еще - приятных сюрпризов от близких и родных, и от всей жизни в целом! Мы ждем чуда и сами становимся немножко лучше, озаренные ожиданием осуществления наших заветный мечтаний!

Именно поэтому во время Рождественских праздников - в период с 3 по 9 января - в рамках проекта «Выходной с опереттой» в Национальной оперетте Украины состоится благотворительная акция для незрячих и слабовидящих детей «Пусть Рождество увидит каждый»!

Дети смогут посмотреть спектакли вместе с аудиодискриптором.

Для справки:

Аудиодискрипция - это специальный голосовое сопровождение, которое вживую подается через технические устройства к незрячим / слабовидящим зрителям и объясняет им все, что невозможно отследить визуально: описывает декорации, мимику и одежду актеров, действия сценических персонажей и т. д.

Некоторые из таких зрителей посетят Театр впервые в жизни и получат незабываемые эмоции: по-настоящему почувствуют и увидят праздничную атмосферу Рождественской сказки!

Искусство театра - высокая миссия влияния и формирования общества. Однако,если незрячий ребенок попадет на спектакль без аудиодискрипции, он ничего не поймет и театр останется для него тем местом, где он остро прочувствует свою… особенность, обделенность, непохожесть на других. Поэтому вместо положительных впечатлений незрячий маленький зритель может получить разочарование.

Во время акции дети смогут побывать на трех спектаклях:

- «Лампа Алладина» - современное прочтение одной из древнейших сказок мира о всемогущем Джине, смелом Аладдине и прекрасной принцессеБудур; - «Белоснежка и семь гномов» - сказочная добрая музыкальная история, где добро всегда побеждает зло;

- «Приключения Буратино» - одна из самых любимых детворой историй о проделках непоседливого деревянного мальчика!

В театре неспроста выбрали сказки с известными сюжетами. Так детям легче будет сориентироваться в том, что происходит на сцене. А еще перед спектаклем в исторической гостиной Театра аудиодискриптор напомнит детям сюжет, расскажет о характерах главных героев.

Также Национальная оперетта приготовила для детей некоторый реквизит и костюмы из спектаклей, чтобы дети могли взять их в руки и прочувствовать,«что это?». Например, головной убор «тюрбан» - какой он? Или золотой ключик в руках Буратино, а также многое другое.

В Театре оперетты стремятся подарить действительно праздничное настроение всем без исключения – от самых маленьких до самых взрослых зрителей.

Акция «Пусть Рождество увидит каждый» ставит перед собой задачу сделать театры в Украине действительно доступными для всех людей!

«Пусть Рождество увидит каждый» объединяет две цели: начать предоставлять услугу аудиодискриптора на постоянной основе для всех спектаклей театра оперетты и подарить незрячим деткам возможность посетить музыкальные сказки Театра с аудиодискрипциею во время Рождественских праздников!

Пусть Рождество увидит каждый!

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Б. Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Когда: с 3 по 9 января 2018 года