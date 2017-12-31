Мир Меркель пообещала вместе с Макроном объединить Европу

2018-01-01 19:00 1014

 

Германия и Франция будут сотрудничать вместе, чтобы объединить Европейский союз, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

В новогоднем обращении к нации Меркель выразила видение своего четвертого срока, который включает в себя союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с целью укрепить экономическое влияние Европы и контролировать миграцию, одновременно поддерживая ценности толерантности и плюрализма в ЕС и за его пределами, передает "Интерфакс-Украина".

"Двадцать семь стран в Европе должны приложить больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться сообществом. Это будет решающим вопросом в ближайшие несколько лет. Германия и Франция хотят работать вместе, чтобы добиться успеха", – говорится в опубликованном спиче Меркель накануне ее телевыступления.

Меркель также заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство.

Как сообщалось, лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) договорились начать переговоры о большой коалиции 7 января.

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