ВОЙНА В Украине Макрон заявил, что лидерам стран ЕС в вопросе поддержки Украины уже нельзя проявлять трусость

2024-03-06 14:31

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость. Об этом сообщает Reuters.



"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", – отметил он.



Макрон заявил, что Франция и Чехия прекрасно понимают, что война снова продолжается в Европе, что "некоторые безудержные государства с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападению".



Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывания французских сил в Украине пока не планируется.