Макрон заявил, что лидерам стран ЕС в вопросе поддержки Украины уже нельзя проявлять трусость

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться, подчеркнув, что сейчас не время проявлять трусость. Об этом сообщает Reuters.
"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", – отметил он.
Макрон заявил, что Франция и Чехия прекрасно понимают, что война снова продолжается в Европе, что "некоторые безудержные государства с каждым днем все больше расширяют свою угрозу нападению".
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывания французских сил в Украине пока не планируется.