Политика Макрон подтвердил намерение в ближайшее время приехать в Киев с конкретными предложениями

2024-03-18 13:32

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину с конкретными предложениями и решениями. Об этом он сказал накануне в интервью украинским журналистам.

"Я искренне вам скажу - я обязательно приеду. У меня есть правило, чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. Именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским… Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями", - сказал он.

Макрон добавил, что, когда он "физически приедет" в Украину, это будет означать сильный посыл и новые направления сотрудничества.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон уже три раза отложил свой визит в Украину. Теперь он должен состояться в ближайшие недели.